Vinícius é o jogador que sofre mais faltas no top-5: "Ele tem de sentir-se importante..."

Hugo Sánchez, antigo avançado do Real Madrid, deixou conselhos ao extremo brasileiro.

O jornal espanhol Marca revelou na segunda-feira que Vinícius Júnior, extremo do Real Madrid, é o jogador que sofreu mais faltas até ao momento (79) dentro do top-5 de Ligas europeias (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1) na presente temporada.

Dois dias depois, Hugo Sánchez, antigo avançado do Real Madrid, deixou conselhos ao extremo brasileiro, de 22 anos, contando-lhe como fazia para lidar com as constantes provocações em campo que recebia de defesas adversários.

"Quanto mais me insultavam, mais me sentia importante, porque estavam fixados em mim. Em vez de chatear-me ou ficar nervoso, isso inspirava-me. É isso que acontece com Vinícius. O que tem de fazer é sentir-se importante por estarem fixados nele. Vinícius faz-nos sentir o mesmo que eu fazia. Quando a bola me chegava, todos nós [adeptos merengues] suspiravam de medo e pensavam: 'Esta vai dar em golo', afirmou o antigo jogador mexicano, de 64 anos, ao programa "El Partidazo de COPE".

"O que ele tem de fazer é defender-se com as suas armas, mas de maneira que não o afete com cartões amarelos, e quando reclamar com o árbitro que seja uma reclamação como o que todos pedimos, que por favor nos deem proteção. Os avançados fazem o mais difícil no futebol, que é construir e fazer golos. O mais fácil é o defensivo: dar golpes e evitar que façam golo. Tanto Vinícius como eu fizemos dano, por isso há essa sensação de desespero nos defesas quando ele pega na bola. Eu também fazia desesperar os defesas, porque davam-me golpes e de vez em quando pontapeava-os de volta e quando fazia golo ia festejar nas suas caras", concluiu Sánchez.

Na presente temporada, Vinícius Jr. soma 13 golos e seis assistências em 31 partidas disputadas pelo campeão europeu e espanhol, atual segundo classificado da LaLiga.