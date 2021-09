Vinícius e Benzema abatem Valência e garantem liderança ao Real Madrid

Equipa merengue, que esteve em desvantagem no marcador até aos 86 minutos, tem agora mais dois pontos do que o vice-líder Atlético de Madrid

Um golo de Vinicius Júnior e outro de Karim Benzema, ambos ao "cair do pano", deram, este domingo, ao Real Madrid uma vitória em Valência (2-1) e, consequentemente, a liderança isolada da La Liga.

Quando a vitória do emblema che, que teve Thierry Correia e Gonçalo Guedes no onze, parecia o mais certo no Estádio Mestella, face ao golo de Hugo Duro, apontado aos 66 minutos, o final acabou por ser feliz para os "merengues".

Primeiro, foi o brasileiro Vinicius Júnior a ser bafejado pela sorte, ao ver o remate desviar na defesa adversária, antes de entrar no fundo da baliza, aos 86 minutos. Pouco depois, cruzou para Benzema, com o ombro, aproveitar a má abordagem do guarda-redes Mamardashvili e "selar" o triunfo muito 'suado'.

Com este triunfo, o Real segue sozinho no topo da classificação, com 13 pontos, mais dois do que o segundo colocado Atlético de Madrid e mais três do que os terceiros posicionados Real Sociedad e Valência, que também teve em campo o "reforço" Hélder Costa.

Com os internacionais portugueses William Carvalho entre os titulares e Rui Silva no banco, o Betis tinha o triunfo no "bolso", mas o golo "fora de horas" anotado por Leandro Cabrera (90+7) deu ao Espanyol o empate a dois golos, no Benito Villamarín.

Na primeira parte, Aleix Vidal (16) tinha colocado o conjunto de Barcelona na frente, contudo a resposta andaluz surgiu à beira do intervalo e com reviravolta, por Willian José (41) e Nabil Fekir (45+4).

O Betis, que terminou o desafio com menos um jogador, face à expulsão de German Pezzela, segue no 11.ºlugar, com seis pontos, enquanto o Espanyol é 16.º, com três.

Mais cedo, registaram-se dois "nulos", nas receções do quatro colocado Real Sociedad ao sexto Sevilha e do Maiorca (oitavo) ao Villarreal (14.º), a única equipa da prova que só soma empates na competição.