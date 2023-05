Vinícius divulga vídeo com insultos racistas: "A cada jornada fora de casa..."

Jogador do Real Madrid pede que sejam tomadas medidas.

O avançado brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior pediu esta segunda-feira punições para adeptos e clubes por atos racistas e referiu que aconteceram casos em várias cidades espanholas, divulgando um vídeo com os insultos de que foi alvo.

"A cada jornada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registado. Mas o discurso sempre cai em "casos isolados", "um torcedor". Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha", referiu o jogador numa mensagem nas redes sociais, referindo que também aconteceu num programa televisivo.

No domingo, no Estádio Mestalla, em Valência, Vinícius, que acabou expulso depois de agredir um adversário, mesmo no final do encontro (90+7), que os "merengues" perderam por 1-0, criticou a Liga espanhola e os adeptos com uma mensagem publicada nas redes sociais, denunciando novos atos de racismo.

Nos últimos meses, Vinícius, de 22 anos, tem sido alvo de vários insultos racistas e outras ofensas, com o jogador a divulgar hoje um vídeo para mostrar o que aconteceu em vários estádios, pedindo punições.

Em cerca de uma hora, o vídeo já contava com mais de um milhão e meio de "likes", para além de inúmeras mensagens de apoio ao jogador.

"O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem desportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", questionou o internacional brasileiro.

O avançado, uma das principais figuras dos espanhóis do Real Madrid, salienta que este é um "problema gravíssimo" e que não se resolve com comunicados, nem a culpar o jogador para "justificar atos criminosos". "Isto não é futebol, é desumano", conclui.

A situação denunciada por Vinícius originou várias reações, desde a FIFA aos governos do Brasil e de Espanha, com a justiça espanhola a anunciar a abertura de uma investigação aos insultos racistas de que foi alvo o brasileiro.

O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral "por delitos de ódio e discriminação" para com o internacional canarinho.