Vínícius acorda renovação com o Real Madrid com cláusula astronómica

Avançado brasileiro assinará por cinco temporadas

Segundo a Cadena SER, Vinícius Jr. Vai renovar com o Real Madrid por cinco temporadas, ficando protegido por uma cláusula astronómica, de mil milhões de euros.

O novo vínculo será até 2028 e Vinícius terá uma revisão salarial em alta.

Com cinco épocas já cumpridas no clube merengue, a última foi a melhor estatisticamente: 55 jogos, 23 golos e 19 assistências.

Vinícius tem apenas 22 anos e com a saída de Benzema será ainda mais protagonista no ataque do Real Madrid.