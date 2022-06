Vincent Kompany assume o comando técnico do Burnley

A antiga lenda do Manchester City deixa o Anderlecht e vai estrear-se no futebol inglês enquanto técnico.

Vincent Kompany é o novo treinador do Burnley. Depois de seis épocas consecutivas na Premier League, os "clarets" terminaram esta temporada na antepenúltima posição da liga inglesa, desceram ao Championship e apostam agora no técnico belga para um retorno ao escalão principal do futebol inglês.

Nas suas primeiras declarações como treinador da formação do condado de Lancashire, Kompany afirmou que "o Burnley é um histórico do futebol inglês e é uma honra ter esta oportunidade", confessando ainda que tem ficado "impressionado com a visão da direção" e se sente "ansioso por fazer a minha parte numa época importante".

Recorde-se que Vincent Kompany, atualmente com 36 anos, esteve 11 temporadas ligado ao Manchester City enquanto futebolista e tornou-se uma referência dos citizens, tendo conquistado quatro ligas inglesas, duas Taças de Inglaterra, quatro Taças da Liga e duas supertaças.