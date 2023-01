Vinagre num plantel a ferro e fogo: discussão feia e chicotada por horas

Everton está em crise profunda e Frank Lampard terá tido uma discussão com os jogadores.

O ambiente no Everton está, definitivamente, longe de ser o melhor. A imprensa inglesa adianta que a saída de Frank Lampard do comando técnico é certa, com o jornal Times a referir que houve mesmo uma tremenda discussão entre o treinador e o plantel.

Neste último ponto, o episódio terá ocorrido após a derrota na receção ao Southampton (1-2), no dia 14 de janeiro. Abdoulaye Doucouré, médio que não foi utilizado no referido jogo, terá sido um dos implicados e já não fez parte das opções para o duelo no terreno do West Ham, que acabou com novo desaire: dois golos sem resposta.

O Everton não venceu nenhum dos últimos dez jogos realizados, entre todas as provas, e está no penúltimo lugar da Premier League. No plantel tem o português Rúben Vinagre, cedido pelo Sporting.