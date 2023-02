"Vimos o Enzo no Mundial e achámos que poderia ser mais caro do que pensávamos"

O treinador do Chelsea está satisfeito com o reforço que recebeu no último dia do mercado e diz-se "ansioso" por conhecer melhor o argentino.

Graham Potter voltou a falar de Enzo Fernández, à semelhança do que tinha acontecido na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira (20h00) frente ao Fulham. Numa entrevista à televisão britânica Sky Sports, o treinador do Chelsea mostrou-se agradado pela contratação do médio ex-Benfica, que já conhecia ainda antes do Mundial'2022, onde brilhou.

"Já estávamos a par dele antes do Mundial, sabíamos das suas qualidades. Ele era um daqueles jogadores em quem pensávamos e depois vimo-lo no Mundial e achámos que poderia ser um pouco mais caro do que pensávamos. É determinado, humilde, podem ver como ele joga futebol, tem personalidade e caráter. Ele já jogou muitos grandes jogos sendo tão jovem e teve de se afastar da família, com tudo o que isso envolve. É um jovem determinado que sabe o que quer, conhece o jogo, quer ajudar a equipa e estou ansioso por conhecê-lo", apontou.

Enzo Fernández custou 121 milhões de euros.