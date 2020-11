Villas-Boas volta a sorrir: Marselha vence e aproxima-se do pódio

Marselha, de Villas-Boas, vence e sobe ao quarto lugar da Ligue 1

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, somou hoje a terceira vitória seguida na Liga francesa de futebol, no terreno do Estrasburgo, por 1-0, e subiu provisoriamente ao quarto lugar, no jogo que abriu a 10.ª jornada.

Na "ressaca' da derrota europeia com o FC Porto (3-0), os marselheses estiveram muito longe de "encantar', sendo que a primeira parte do encontro em Estrasburgo foi um autêntico de "deserto' de ideias de ambas as formações.

No segundo tempo, o Marselha fez-se valer de uma tremenda eficácia, já que, na única verdadeira ocasião que construiu em toda a partida, conseguiu chegar ao tento do triunfo, através de um remate "fulminante' de Morgan Sanson, aos 72 minutos.

Com a terceira vitória consecutiva na Ligue 1, os marselheses, que têm um jogo em atraso, subiram ao quarto posto, com 18 pontos, em igualdade com o Rennes, terceiro e que no sábado visita o líder Paris Saint-Germain, que soma 21.

O Estrasburgo é 19.º e penúltimo classificado, mantendo-se em zona de despromoção, com seis pontos.