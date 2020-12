Villas-Boas terá rejeitado contratação de ex-Sporting e Lyon entra na jogada

Slimani no único jogo que fez pelo Leicester na Premier League em 2020/21

Sem espaço nas opções do Leicester, Islam Slimani procura solução em janeiro.

Apesar de, no verão, ter sido associado a Sporting e Benfica, Islam Slimani acabou mesmo por permanecer no Leicester e, como se adivinhava, não encontrou espaço entre as opções de Brendan Rodgers.

Vários meses depois, o ponta de lança argelino somou apenas três jogos pelos "foxes" - um na equipa principal e dois pela de reservas - e procura colocação para janeiro. De acordo com o diário L'Équipe, Slimani terá sido proposto ao Marselha, mas não contou com o aval do técnico André Villas-Boas.

Quem está atento à situação do ex-Sporting é o Lyon, que vai encetando movimentações para procurar um substituto para Memphis Depay. O holandês termina contrato no final da temporada e, com o Barcelona a bater-lhe à porta, é provável que saia já na janela de transferências de inverno.

Em 2019/20, Slimani, de 32 anos, esteve cedido pelo Leicester ao Mónaco, onde marcou nove golos em 19 jogos oficiais.