Villas-Boas reage ao incidente no Lyon-Marselha: "Escandaloso"

Payet foi atingido por uma garrafa de água e o Lyon-Marselha foi interrompido.

André Villas-Boas, antigo treinador do Marselha, utilizou as redes sociais para expressar a indignação que sente por mais um incidente num jogo de futebol da Ligue 1, primeira divisão do futebol francês.

Desta vez, o jogo entre o Lyon e o Marselha foi interrompido aos cinco minutos depois de uma garrafa de água ter sido atirada a Dimitri Payet, vinda das bancadas.

O árbitro da partida mandou as duas equipas para os balneários.

"Quantas vezes [vai continuar a acontecer]? Simplesmente escandaloso", escreveu o treinador português.