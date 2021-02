"Villas-Boas pode sair à vontade, mas alguém tem de ir atrás..."

Bernard Tapie, histórico ex-presidente do Marselha, analisa o pedido de demissão do treinador português.

André Villas-Boas está na ordem do dia em França, depois de, esta terça-feira, ter pedido a demissão do comando técnico do Marselha.

Bernard Tapie, histórico ex-presidente do clube gaulês, analisou o momento conturbado do Olympique e afirmou que a "imagem centenária do Marselha está a ser destruída".

"Estamos a atravessar um período difícil, com problemas sérios. É o desporto que distrai as pessoas, que as faz sonhar. Mas depois, o Marselha faz uma cena... Estão a destruir a imagem centenária do Marselha", começou por referir Tapie, em declarações à rádio France Info, pedindo a demissão do presidente Jacques-Henri Eyraud, que tem sido alvo de forte contestação por parte dos adeptos:

"Se o treinador quiser sair, esteja à vontade, pode sair. Percebo que não esteja feliz. Mas há outra pessoa que tem de seguir-lhe os passos, aquele que está a gerar esta confusão. Jacques-Henri Eyraud tem de perceber que aquele lugar não é dele. Já demonstrou que consegue fazer algumas coisas muito bem, mas uma delas não é, de certeza, liderar um clube como o Marselha", rematou Bernard Tapie.