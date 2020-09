Villas-Boas derrota campeão PSG em jogo de muita polémica

Thauvin apontou o único golo do encontro

Marselha, orientado pelo português, venceu por 1-0 no Parque dos Príncipes. Os minutos finais ficaram marcados por uma autêntica chuva de cartões vermelhos.

O Marselha, de André Villas-Boas, venceu este domingo o rival e campeão em título Paris Saint-Germain por 1-0, em partida da terceira jornada da Liga francesa, disputada no Parque dos Príncipes e que terminou envolta em polémica.

Naquela que foi a primeira vitória do Olympique sobre o rival desde 2011, Florian Thauvin apontou o único golo do encontro, à passagem do minuto 31.

Após os 90', no período de compensação, instalou-se a confusão no relvado. O árbitro acabaria por mostrar cinco cartões vermelhos: três de forma direta, a Kurzawa, Neymar (PSG) e Amavi (Marselha) e dois por acumulação de cartões amarelos, a Paredes (PSG) e Benedetto (Marselha).

Com este resultado, o Marselha de Villas-Boas passou a somar seis pontos em dois jogos. O PSG, por sua vez, mantém-se a zeros, com dois desaires em duas partidas. Os encontros da primeira jornada das duas equipas foram adiados.