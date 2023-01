Villarreal vence Girona e segue no quinto lugar da LaLiga

Golo marcado aos 90+11 minutos, de grande penalidade.

O Villarreal subiu ao quarto lugar e vai terminar a ronda em zona de Liga dos Campeões, após receber e vencer o Girona, por 1-0, com um golo de Parejo, de grande penalidade, aos 90+11 minutos, no último lance da partida.

No tempo de compensação, a equipa da casa já tinha desperdiçado um penálti, aos 90+3 minutos, mas por Moreno.

Por seu lado, o Osasuna, equipa surpresa desta edição da La Liga ao seguir no sétimo lugar, atrasou-se na luta europeia com um empate (1-1) no campo do Elche, último classificado com apenas seis pontos e sem qualquer triunfo na competição.