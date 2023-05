Villarreal vence em Girona e coloca-se a dois pontos da Champions

Gerard Moreno foi o herói do Villarreal

Redação com Lusa

Golo do triunfo surgiu nos descontos.

O Villarreal colocou-se, provisoriamente, a dois pontos do quarto lugar, de aceso à Liga dos Campeões, ao vencer por 2-1 no reduto do Girona, em encontro da 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Um golo do suplente Gerard Moreno sobre o final, aos 90+4 minutos, selou o triunfo do submarino amarelo, depois de, na primeira parte, David López anular, aos 24, uma primeira vantagem dos forasteiros, selado por Yeremy Pino, aos nove.

Com três rondas ainda por disputar, o Villarreal, quinto colocado, passou a contar 60 pontos, contra 62 da Real Sociedad, quarta, que visita hoje o já campeão FC Barcelona.

O Girona, que se manteve com 48 pontos, ainda segue no sétimo lugar, de acesso à Liga Conferência Europa, mas pode ser ultrapassado por várias equipas ao longo da ronda.