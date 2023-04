Villarreal trabalha para proteger Chukwueze, carrasco do Real Madrid

Extremo, que bisou e ainda fez uma assistência no Santiago Bernabéu, na vitória por 2-3 do Submarino Amarelo, termina contrato no verão de 2024

Samuel Chukwueze é um dos jogadores do momento em Espanha. Autor de dois golos e uma assistência na vitória do Villarreal na casa do Real Madrid, por 2-3, o extremo promete ser muito cobiçado no próximo verão.

Como escreve o AS, o contrato que liga o jogador ao Villarreal é válido apenas até ao verão de 2024. Um problema que o clube promete resolver com proposta de renovação o quanto antes.

Com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Chukwueze está protegido, mas apenas para já, uma vez que o tempo corre contra o Villarreal, que já recusou propostas de 20 milhões, mas que sabe que tem pela frente uma negociação complexa.

No Villarreal desde 2018, quando chegou para os escalões de formação do clube, Samuel Chukwueze, de 23 anos, está a viver a melhor temporada da carreira. O extremo já chegou aos dois dígitos nos golos (13) e nas assistências (12).