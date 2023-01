Villarreal sofre segunda derrota caseira e falha oportunidade de encostar ao Atlético

O submarino amarelo só tinha perdido uma vez em casa, à 13.ª jornada, frente ao Maiorca, por 2-0, a 6 de novembro de 2022.

O Villarreal sofreu esta segunda-feira a sua segunda derrota em casa, à 19.ª jornada da Liga espanhola, perante o Rayo Vallecano, uma das revelações do campeonato, por 1-0, e merecida pela paupérrima segunda parte que realizou.

O golo que decidiu o desfecho da partida foi marcado pelo jovem avançado Sérgio Camello, aos 70 minutos, após assistência do argentino Óscar Trejo, a culminar uma segunda parte em que o Rayo Vallecano foi claramente superior.

O Villarreal teve sempre mais tempo de posse de bola, mas nunca foi uma equipa objetiva e vertical, ao contrário do Rayo Vallecano, sempre perigoso a sair em transição e que na segunda parte revelou uma frescura física que contrastou com a lentidão e um aparente cansaço dos jogadores da casa.

O submarino amarelo só tinha perdido uma vez em casa, à 13.ª jornada, frente ao Maiorca, por 2-0, a 6 de novembro de 2022.

Com este triunfo, o Rayo Vallecano subiu a um sensacional sétimo lugar, com 29 pontos, enquanto o Villarreal segue em quinto, com 31, desperdiçando a oportunidade de se "encostar" ao Atlético Madrid, que é o quarto, com 34.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 47 pontos (18 jogos), seguido do Real Madrid, com 42 (18), e da Real Sociedad, com 39 (19).