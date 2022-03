Villarreal sobe ao sexto lugar, Valência cede nulo com o Getafe

A formação do Villarreal ascendeu ao sexto lugar, que dá acesso ao play-off da Liga Conferência Europa,

O Villarreal subiu, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga espanhola de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Celta de Vigo, em jogo da 28.ª jornada.

Dani Parejo, aos 65 minutos, marcou o único golo num encontro muito equilibrado, no qual o'submarino amarelo' primou pela eficácia e que terminou com o argelino Aissa Mandi, por duas vezes nos descontos, aos 90+3 e 90+4, a negar o empate ao Celta de Vigo.

A formação do Villarreal ascendeu ao sexto lugar, que dá acesso ao play-off da Liga Conferência Europa, com 45 pontos, mais um do que a Real Sociedad, sétima colocada, que no domingo recebe o Alavés, enquanto o Celta de Vigo, que soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos da liga, é 10.º, com 35 pontos.

Depois de duas vitórias seguidas na La Liga, o Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes a titular, empatou 0-0 em casa do Getafe e segue, à condição, na nona posição, com 37 pontos, agora mais longe na luta pelos lugares que dão acesso às competições da UEFA.

Já o Getafe é 15.º, com 28 pontos, mantendo-se na fuga aos lugares de despromoção, tendo somado o quinto jogo consecutivo sem vencer na liga (três empates e duas derrotas).

O Elche venceu por 1-0 em casa do Granada, que se apresentou com os portugueses Luís Maximiliano e Domingos Duarte a titulares, com um golo de Fidel, aos 11 minutos, e regressou aos triunfos após duas derrotas na liga.

Com os três pontos somados em casa do Granada, o Elche ascendeu, à condição, à 13.ª posição, com 32 pontos, com um de vantagem sobre o Rayo Vallecano (14.º), que soma menos dois jogos e que no domingo recebe o Sevilha (segundo, com 55).

O Granada, que somou o 10.º jogo na liga sem vencer (três empates e sete derrotas), segue na 17.ª posição, com 25 pontos, sendo o primeiro emblema acima da linha de despromoção, com apenas um ponto de vantagem sobre o Cádiz (18.º, com 24).

Em Valência, o lanterna-vermelha Levante, do português Rúben Vezo, que entrou aos 61 minutos, e o Espanyol empataram a 1-1, tendo os visitantes chegado à vantagem por Javi Puado, aos 50 minutos, e os locais igualado por Dani Gómez, aos 80.

O Espanyol, que somou apenas sete pontos nas últimas nove jornadas, segue provisoriamente na 12.ª posição, com 33 pontos, ao alcance do Rayo Vallecano, enquanto o Levante é último, com 19, com oito pontos somados nos últimos cinco jogos.