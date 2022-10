Villarreal já tem dois nomes para a sucessão de Emery

Unai Emery trocou o clube espanhol pelo Aston Villa e o seu sucessor pode ser Marcelino García Toral ou Marcelo Gallardo

O Villarreal foi esta segunda-feira apanhado de surpresa com a saída unilateral de Unai Emery, que acionou a cláusula de rescisão para regressar a Inglaterra para orientar o Aston Villa, e já tem dois nomes na lista para a sucessão: Marcelino García Toral e Marcelo Gallardo.

O argentino está de saída do River Plate e procura um projeto na Europa, enquanto o espanhol está sem clube e tem a vantagem de ter grande conhecimento de La Liga e do clube, que orientou de 2012 a 2017. No entanto, diz-se em Espanha que Marcelino aguarda o desfecho do Mundial para perceber se pode chegar à seleção espanhola.

Certo é que enquanto não for encontrada uma solução, o Villarreal será orientado pelo adjunto Miguel Ángel Tena.