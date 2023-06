Villarreal contrata médio ao Rayo Vallecano

Santi Comesaña, de 26 anos, assina por quatro temporadas com o Submarino Amarelo

Santi Comesaña, jogador que passou as primeiras sete temporadas no futebol sénior ao serviço do Rayo Vallecano, vai abraçar um novo desafio em Espanha. O jogador já foi anunciado como reforço do Villarreal.

O Submarino Amarelo anunciou a aquisição do médio, que assina por quatro temporadas, depois de mais de 200 partidas ao serviço do Rayo Vallecano.

