Villarreal contrata jovem que chegou a ser aposta na equipa A do Barcelona

Ilias Akhomach assina por quatro anos com o Submarino Amarelo. Chegou a fazer três jogos na formação principal dos catalães

Chama-se Ilias Akhomach, tem apenas 19 anos e foi confirmado, esta segunda-feira, como novo reforço do Villarreal.

Presente no Europeu de sub-19, o jovem espanhol assina por quatro anos com o Submarino Amarelo, depois de já ter tido três oportunidades na equipa A do Barcelona.