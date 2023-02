Vietto e o reencontro com o Real Madrid: "Devo ter marcado algum golo..."

Argentino brilha no Mundial de Clubes e recordou a passagem por Espanha. Ex-Sporting estará na final do próximo sábado.

Luciano Vietto foi a grande figura do Al Hilal na vitória por 3-2 frente ao Flamengo, que garantiu um lugar na final do Mundial de Clubes, frente ao Real Madrid. O argentino, ex-jogador do Sporting, apontou um golo e sofreu duas grandes penalidades.

"Talvez tenha sido um dos jogos mais importantes da minha carreira. Foi a minha estreia na competição e estou muito contente com a minha participação no jogo. Fizemos história, pois pela primeira vez uma equipa saudita chega à final deste torneio", afirmou, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Sobre o duelo de sábado (19h00) com o Real Madrid, disse: "É uma final e o adversário é quase indiferente. Claro que é o Real Madrid, uma grande equipa, acostumada a estes jogos. É um dos melhores clubes do mundo e será um jogo muito difícil."

Em Espanha, Vietto representou Villarreal, Atlético, Sevilha e Valência. "Tenho as melhores recordações. Joguei em quatro clubes muito importantes. Dou muito valor à minha etapa em Espanha, pois é um dos melhores campeonatos do mundo", disse, convidado a recordar duelos passados com os merengues. "Devo ter marcado algum golo [risos]. Espero que se repita. Tenho experiência nesse sentido, pelo menos", rematou.

Vietto, jogador de 29 anos, representou o Sporting em 2019/20 e parte da época seguinte. Fez nove golos em 40 jogos.