Vídeo polémico motiva pedido de desculpas de Mudryk

Um vídeo gravado em julho do ano passado mostra o reforço do Chelsea a cantar uma música do rapper Lil Baby, repetindo diversas vezes o termo "n*****".

Mykhailo Mudryk, reforço de inverno contratado pelo Chelsea ao Shakhtar Donetsk, foi alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo publicado em julho do ano passado o ter mostrado a repetir diversas vezes o termo "n*****" [considerado racista na língua inglesa] enquanto cantava uma música do rapper Lil Baby, intitulada "Freestyle".

O vídeo em questão foi entretanto apagado, mas de acordo com a imprensa inglesa chegou a ultrapassar as 214 mil visualizações. Quando contactado pelo jornal The Sun, um representante do extremo ucraniano, de 22 anos, assegurou que o jogador está "profundamente arrependido".

"A sua única intenção era recitar a letra de uma canção. Mykhailo lamenta a sua decisão e aceita com todo o coração que não foi apropriada", disse.

Entre as críticas ao jogador esteve a associação Kick It Out, dedicada a eliminar o racismo do futebol, que lamentou a utilização do termo em questão.

"A palavra n***** é profundamente ofensiva e a utilização deste termo por personalidades do futebol só pode servir para afastar as pessoas do jogo. É importante que os futebolistas utilizem os seus meios de comunicação social de forma positiva, e acreditamos que Mykhailo Mudryk entendeu os danos causados pelo uso do insulto", reagiu.

Mudryk rumou ao Chelsea a troco de 70 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais 30 milhões mediante o cumprimento de objetivos. O extremo já efetuou a respetiva estreia ao serviço dos blues, jogando 35 minutos no empate frente ao Liverpool (0-0).