Vidal tem proposta para jogar no Boca, avançam argentinos

Médio tem sido associado a outro emblema importante da América do Sul, o Flamengo, antes treinado por Paulo Sousa

Na Europa desde 2007, Arturo Vidal pode regressar, finalmente, à América do Sul. O nome do médio chileno foi associado ao Boca Juniors, que terá já apresentado uma proposta pelo atual jogador do Inter.

De acordo com o jornal Olé, o interesse do emblema da Bombonera já não é de agora, remonta mesmo ao ano de 2020. Segundo algumas informações, o jogador também estaria interessado em representar um clube da dimensão do Boca, ainda que o negócio, para já, esteja ainda numa fase embrionária.

Arturo Vidal, nos últimos meses, foi associado a outro clube importante da América do Sul, o Flamengo, numa altura em que os brasileiros eram comandados por Paulo Sousa, entretanto afastado do comando técnico.

Depois de sair do Colo-Colo, Vidal representou vários emblemas na Europa, como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e, mais recentemente, Inter de Milão, com quem tem contrato por mais um ano.