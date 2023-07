Vidal sobre passagem pelo Flamengo: "Tive um treinador perdedor"

Críticas do médio chileno dirigidas a Jorge Sampaoli, que já tinha orientado o jogador na seleção. Vidal trocou Mengão pelo Athletico Paranaense

Arturo Vidal vai continuar no futebol brasileiro, trocando, ao fim de um ano, o Flamengo pelo Athletico Paranaense. Já como reforço, o médio chileno recordou a passagem pelo Maracanã e deixou duras críticas a Jorge Sampaoli.

"Tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Agora apercebi-me do que as pessoas me disseram sobre quem ele era, a pessoa que ele é. Estou feliz por não estar com ele", referiu.

Durante o último ano, Vidal fez mais de 50 jogos pelo Flamengo. Com Jorge Sampaoli, que o orientou na seleção do Chile, foi remetido para a condição de suplente.