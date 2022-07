Vidal: "É uma das coisas mais lindas que o futebol me deu"

Declarações de Arturo Vidal na apresentação como reforço do Flamengo.

Primeiras palavras: "Quero agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a minha presença aqui. O reconhecimento por parte dos diretores deixa-me arrepiado. Sempre sonhei em estar aqui, espero dar o meu melhor e continuar a ganhar títulos, que é o mais importante."

Condição física: "Fisicamente estou bem. Ainda preciso de um pouco de tempo para entrar no mesmo ritmo que os meus companheiros de equipa. Na Europa, parei há quase dois meses e quando estiver bem, o treinador irá dar-me a oportunidade de jogar."

Pisar o relvado do Maracanã como jogador do Flamengo: "Ainda falta para ser o homem mais feliz, quando pisar o relvado com a camisola do Flamengo. Vai ser o momento mais feliz da minha carreira, penso eu."

Receção no Maracanã: "É uma das coisas mais lindas que o futebol me deu. Sempre que vim aqui foi como rival, na seleção, pensei que ia chorar, espero devolver este carinho quando jogar."

Ganhar a Taça Libertadores: "É o meu primeiro sonho, por algum motivo estou aqui. Quero ajudar a equipa a ganhar. O Flamengo tem de ganhar tudo. Ganhei muitas coisas, mas a Libertadores é uma das coisas que um futebolista aqui na América do Sul sonha sempre em ter."

Críticas de Cicinho: "É difícil responder a todos. Cada jogador terá a sua opinião. Se ele não conseguiu ganhar coisas ou desfrutar do futebol como eu desfruto, não é problema meu. Se eu não tivesse querido vir, estaria no Chile a desfrutar das minhas férias."

Possíveis problemas com a arbitragem: "Não, não creio. A minha forma de jogar é no limite, mas respeitando o adversário. Não acho que seja mais polémico. Espero que não haja nenhum problema, nem expulsões, nem nada, apenas vencer."

Quando estará apto: "O treinador é que sabe, o meu trabalho é preparar-me da melhor forma para jogar e para o fazer bem. Venho de um mês e meio de férias. Aqui continuam a jogar e é difícil."