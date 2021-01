Vidal beija Chiellini e o emblema da Juventus: a explicação surgiu depois

Jogador realça que estava a demonstrar o afeto pelo ex-colega numa altura em que já é criticado pelos fãs do Inter de Milão

Em Itália a rivalidade leva-se muito a sério e, depois de as imagens televisivas darem conta de um beijo no emblema da Juventus por parte de Arturo Vidal, cedo as críticas chegaram. O chileno, que até marcou um dos golos do Inter de Milão, ante a Juve de Ronaldo, foi visto a cumprimentar Chiellini e, face às imposições da covid-19, deu um beijo no peito do italiano no aquecimento para a partida de modo a não furar protocolos de segurança.

Só que a proximidade com o emblema da Juventus não agradou os interistas. Vidal, que foi colega de balneário durante cinco anos, de 2011 a 2015, antes de rumar ao Bayern de Munique já explicou a ação: "Não tinha intenção de beijar o emblema de outra equipa. Foi uma demonstração de afeto por um irmão que me deu campeonatos, com quem passei anos maravilhosos. Respeito a minha equipa, os meus adeptos e todos os que confiam em mim para continuar a fazer o Inter crescer."