Vida difícil para Queiroz: Colômbia goleada com Plata em foco

Colômbia humilhada no Equador

Jogador do Sporting marcou e foi expulso. Colômbia sofre nove golos em dois jogos.

Depois da derrota caseira por três golos sem resposta frente ao Uruguai, a Colômbia saiu goleada do Equador em mais um encontro de qualificação para o Mundial.

A seleção orientada por Carlos Queiroz caiu com estrondo, 6-1, e com Gonzalo Plata, jogador do Sporting, em foco por vários motivos.

O Equador somou o terceiro triunfo consecutivo. Em Quito, os locais, que começaram com um desaire na Argentina (0-1) e depois venceram em casa o Equador (4-2) e na Bolívia (3-2), não deram hipóteses ao onze de Queiroz, decidindo o jogo, ou quase, com dois golos nos primeiros 10 minutos.

Robert Arboleada, aos sete minutos, e Ángel Mena, aos nove, deram o mote, com Michael Estrada a apontar o terceiro, aos 32, e Xavier Arriaga o quarto, aos 39.

Em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, James Rodríguez ainda reduziu, de penálti, mas o Equador acabou por retomar o caminho da goleada, com tentos do leão Gonzalo Plata, que entrou aos 32, marcou aos 78 e viu o segundo amarelo e o respetivo vermelho por tirar a camisola nos festejos, e de Pervis Estupiñán, aos 90+1.

Contas feitas, o Equador soma nove pontos em quatro jornadas, enquanto a Colômbia se mantém com quatro.