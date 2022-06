Vida difícil para Erik ten Hag: Manchester United leva mais uma nega no mercado

Depois de ter visto Darwin escapar, Jurrien Timber parece ser mais um alvo que fugiu.

Vindo de uma temporada dececionante, o Manchester United, até ao momento, não tem mostrado fulgor no mercado de transferências. Depois de ter perdido Darwin para o Liverpool, a imprensa inglesa adianta agora outro alvo que fugiu aos "red devils".

Segundo o jornal "Daily Mail", Jurrien Timber, central de 21 anos do Ajax, onde trabalhou com Erik ten Hag, rejeitou a possibilidade de rumar a Old Trafford, por considerar arriscado uma aventura no United em ano de Mundial.

O emblema de Manchester, recorde-se, não se apurou para a Liga dos Campeões e vai disputar a Liga Europa em 2022/23. O jovem defesa, como é mencionado pela publicação, pretende alinhar na prova milionária.

Timber foi um titular do clube de Amesterdão em 2021/22, tendo realizado 43 jogos, com três golos marcados. Foi já oito vezes internacional pela principal seleção dos Países Baixos.