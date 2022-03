Vice-presidente do Barcelona: "Não descarto que Dembélé possa continuar"

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, admitiu esta terça-feira a possibilidade de Ousmane Dembélé renovar com os catalães

Em declarações à ​​​​​​​Catalunya Radio, o dirigente garantiu que Dembélé está a beneficiar do acompanhamento de Xavi, treinador blaugrana, e que "não descarta" a continuidade do internacional francês em Camp Nou.

"As negociações [anteriores] não deram frutos no dia. Mas Xavi diz-nos que ele é um jogador excepcional , e ele é, e que traz muito à equipa. Acho que Xavi também está a fazer um trabalho fenomenal em nível psicológico porque ele ajuda Dembélé a entender melhor o sistema de jogo. É claro que Xavi é uma referência para os jogadores. Se Dembélé se sentir cada vez mais confortável nos próximos meses, e eu sinto que ele está a fazer isso, eu não descarto que possamos encontrar-nos novamente com os seus agentes e a possibilidade de que Ousmane possa continuar connosco", afirmou.

Rafa Yuste abordou também o futuro, para já, indefinido de Gavi e Ronald Araújo, com o vice do Barça a manter um discurso "otimista" sobre os respetivos processos de renovação.

"Em ambos os casos, estamos trabalhando ao máximo para que não hajam problemas com as renovações e eles continuem a ser jogadores do clube. Digo também que eles estão muito felizes com o grupo, com a equipa, e isso faz com que as negociações fiquem mais fáceis. Quando os jogadores gostam do lugar onde estão, é mais fácil falar. Por isso estou otimista, porque todos, incluindo eles [Gavi e Araújo], fazem o que podem para que a renovação se torne possível", finalizou Yuste.

Ousmane Dembélé atravessa uma temporada marcada por polémicas em torno das sucessivas falhadas abordagens do Barcelona em renovar o contrato do francês. Apesar de ter estado com um pé fora de Camp Nou no mercado de inverno, Dembélé tem subido de rendimento em 2022, marcando um golo e assistindo por sete vezes nos últimos oitos jogos que disputou.