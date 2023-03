Barcelona confirma contactos para contratar Messi no mercado de verão

Vice-presidente Rafael Yuste, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup, abordou de forma aberta o possível regresso do astro argentino à Catalunha.

O regresso de Lionel Messi ao Barcelona começa a ser mais do que um simples rumor. Desta vez, foi um vice-presidente dos catalães a falar sobre o assunto e a confirmar contactos do clube para assegurar a contratação do argentino.

"É claro que estamos em contacto com Messi. Leo e a sua família conhecem o afeto que tenho por ele, que temos por eles. Eu estive envolvido nas negociações que não se concretizaram há dois anos. Tenho essa espinha atravessada e, se falarmos de La Masia, falamos obrigatoriamente de Leo. Adoraria que ele voltasse e penso que os adeptos também, porque as histórias bonitas da vida têm de acabar bem. Acredito que Messi esteja apaixonado pelo Barcelona e pela cidade", explicou Rafael Yuste, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup.

Yuste confirmou ainda que Laporta esteve reunido com o pai de Lionel Messi, nos últimos dias, e que a chegada do argentino pode mesmo avançar, pela "boa relação" existente entre todas as partes.

"Se pudéssemos juntar todas as condicionantes e trazer o Leo de volta a Barcelona, seria o final perfeito para uma história muito feliz", garantiu, antes de deixar um pedido ao PSG, clube com o qual o astro argentino tem contrato.

"É difícil falar nisto porque não quero que o PSG interprete mal as minhas palavras", atirou.