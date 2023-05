Vice do Barcelona assume: "Temos de reduzir 200 milhões. Sem vendas não há Messi"

Eduard Romeu, vice do Barcelona para a área financeira

Eduard Romeu, vicepresidente económico do Barcelona, explicou ao programa Tot costa da Catalunya Ràdio, algumas das variantes que podem levar ao regresso de Messi. Mas não prometeu que seja possível.

"Não estamos nos cuidados intensivos. Estamos na enfermaria com soro. Ainda estamos no hospital. Penso que estamos a fazer progressos. Pedi paciência, dois anos de paciência, para ter a situação nivelada do ponto de vista financeiro. E conseguimos. Tivemos mercados de transferências muito activos, que realizámos com engenharia. Se quiséssemos fazer dinheiro, temos jogadores com prestígio e podíamos dar-nos a esse luxo. Não faremos nenhuma operação extraordinária, é impossível. Não há mais alavancas possíveis para o Fair Play", começou por afirmar.

"Foi feito um grande trabalho para reduzir a massa salarial, com base em reduções salariais. Depois, devido às transferências e ao aumento dos salários herdados, estamos num valor semelhante. Mas com o quadro fixo dos que estão lá e têm de estar na próxima época, vamos ficar com uma massa salarial de cerca de 480 milhões, que é o valor que pretendíamos. Gostaríamos de ter, no total, não só com a equipa principal, 550 milhões de euros, como valor máximo. Estamos acima disso. Temos de fazer esforços", avisou.

Quanto a Messi, depende de encaixe com vendas e redução da massa salarial. Eduard Romeu considera Messi uma questão social e não financeira, afirmando que ainda não se fizeram cálculos para eventuais receitas derivadas do regresso do argentino: "Não orçamentámos o montante de dinheiro a encaixar com as saídas. Temos de reduzir 200 milhões. Se não houver saídas, mesmo que o Plano de Viabilidade seja aprovado, Messi não pode vir. Já trabalhámos em situações mais complexas, mas não podemos entrar em loucuras. Não quero perder a minha zona de conforto. Não avaliámos se Messi é uma alavanca. Seria mais uma questão social do que económica. Não existe um cálculo do que Messi pode gerar."