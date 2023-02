Vice-campeão do Mundo em 2018 despede-se da Croácia

O central Dejan Lovren comunicou o adeus à seleção da Croácia.

O central Dejan Lovren comunicou esta quinta-feira o adeus à seleção da Croácia, pela qual foi vice-campeão mundial em 2018 e efetuou 78 jogos, com cinco golos marcados.

"Chegou o dia em que tenho de me despedir e dizer adeus à seleção croata", escreveu o defesa, de 33 anos, numa carta publicada pela Federação de futebol da Croácia.

O jogador, que fez a sua estreia pela seleção em 2009, num particular, esteve em três Campeonatos do Mundo, o último dos quais no Catar, no último ano, onde a Croácia foi terceira classificada, já depois de ter sido segunda em 2018.

Lovren, que passou por clubes como Dínamo Zagreb, Southampton, Liverpool, pelo qual foi campeão europeu, e Zenit, assinou no mercado de janeiro pelo Lyon, clube ao qual regressa após uma primeira passagem entre 2009/10 e 2012/13.