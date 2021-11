Viajaram 31 horas para ver o Tottenham, jogo foi adiado e... Kane ofereceu recompensa

Prova de amor ao clube da Premier League não passou indiferente ao avançado inglês, oferecendo-lhe a possibilidade de assistir a uma partida em Londres

Um casal fã do Tottenham viajou, desde Dallas (EUA) até Burnley (Inglaterra), ao longo de 31 horas, para assistir ao jogo dos spurs contra a equipa local, agendado para o último domingo, mas em vão, dado que foi suspenso à ultima hora por causa da neve.

"De Dallas para Londres, depois para Burnley (estamos quase lá), 31 horas, sem dormir, alimentados por café, bolachas de queijo e mais café. Está previsto um dia gelado e neve para o dia do jogo. O que fazemos quando adoramos o nosso clube», escrevera o casal, na rede social Twitter, já em trânsito para Burnley.

Essa prova de amor ao clube da Premier League, contudo, não passou indiferente a Harry Kane. Confrontado e "desolado" com a publicação do casal, o avançado do Tottenham, mais tarde, decidiu compensar-lhe a dedicação com um convite.

"Recebi este tweet e fiquei absolutamente desolado por vocês. Fica aqui o compromisso, para compensar este cancelamento, de vos convidar para o próximo jogo em casa na próxima vez que vierem a Londres", respondeu o inglês, no Twitter.

O casal adepto do Tottenham optou por "aceitar a oferta" e, dando nota, agradeceu o apoio recebido pela longa travessia feita sem o propósito cumprido. "Obrigado a todos os adeptos spurs (e outros) que entraram em contato [connosco]. Foi realmente incrível", lê-se num tweet.

Burnley e Tottenham iam defrontar-se, no passado domingo, em jogo da 13.ª jornada da Premier League, mas o duelo foi suspenso devido a um forte nevão caído na cidade situada no leste do condado de Lancashire.