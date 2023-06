"Via para onde Messi ia para tentar chateá-lo o menos possível"

O segredo para ter uma boa relação com Messi dentro de campo é dar a bola nas melhores condições ao argentino e não o chatear quando a tem. As palavras são de Ander Herrera, que jogou com La Pulga no PSG.

Ander Herrera foi companheiro de equipa de Lionel Messi no Paris Saint-Germain e a experiência diz-lhe que o melhor a fazer é dar a bola ao avançado argentino e chateá-lo o menos possível quando o número 10 a tem nos pés. O médio do Athletic Bilbao explica que é difícil jogar com La Pulga, porque são pouquíssimos os que conseguem estar ao mesmo nível dele.

"Li umas declarações do Dybala em que ele dizia que o queriam matar só por ter dito que era difícil jogar com o Leo. Mas faz sentido: estar ao seu nível é difícil. Dar-lhe a bola onde ele a quer, entender o que quer em cada momento de jogo... Aquilo que tens de fazer é tentar que a bola lhe chegue da melhor maneira e tentar chateá-lo o menos possível quando a tem. Via para onde ele ia para tentar chateá-lo o menos possível e dar-lhe a bola na melhor situação para que ele procurasse os avançados. O Messi não precisa de te fazer sentir, há pessoas que lideram só pelo exemplo, pela forma de estar. O Leo é um desses líderes silenciosos, que não precisa de falar muito", elogiou Ander Herrera, em entrevista à ESPN.

Messi deixou o PSG ao fim de duas épocas. Espera-se que continua a carreira na Arábia Saudita, nos Estados Unidos da América ou no Barcelona.