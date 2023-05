"Vi Griezmann tão mal que decidi ir falar com a bancada..."

Declarações de Diego Godín, antigo companheiro do internacional francês no Atlético de Madrid

Diego Godín, em longa entrevista ao jornal "AS", falou sobre a amizade que criou com Antoine Griezmann, antigo companheiro no Atlético de Madrid. O central uruguaio foi desafiado a recordar e explicar o momento em que se dirigiu aos adeptos um ano antes da saída do internacional francês para o Barcelona, quando se deu como certa a troca para os "blaugrana" [acabou por verificar-se apenas no ano seguinte].

"Sim, algo assim [fui falar aos adeptos dizendo que Griezmann ficava]. Eu, até esse momento, não tinha aprofundado o tema com ele. Nunca, jamais, me permiti dizer-lhe 'tens de ficar, tens de ir'. Tento não meter-me em algo tão pessoal. E acontece-me muito, que podem insultar-me a mim, que mastigo e engulo, mas quando insulto e vejo mal um amigo, transformo-me", começou por dizer, antes de explicar.

"E, nesse momento, vi o Antoine tão mal que decidi ir falar com a bancada e pedir-lhes por favor que o apoiassem. E eu sem saber realmente, porque não me tinha dito a sua decisão, embora eu sentisse, mas saiu-me Depois sim, mais tarde, falamos com ele, el Cholo", afirmou, concluindo de seguida:

"E tenho um parêntesis, porque muitas vezes, uma figura como Antoine, as pessoas não sabem o que está a acontecer na realidade. Porque eu recordo-me, jornais de Barcelona, dava-se como certo que se ia, um pré-contrato... muitas coisas que não eram verdade. Às vezes sim, mas não sempre. E as pessoas descarregaram nele e ele estava super angustiado e mal."