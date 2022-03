Relato impressionante de um adepto de 16 anos sobre o sucedido no jogo entre Querétaro e Atlas, no México.

Uma autêntica batalha campal, na madrugada de sábado, entre os adeptos de duas equipas da liga mexicana de futebol [Querétaro-Atlas] provocou mais de 20 feridos, três dos quais em estado grave. As imagens que no domingo foram partilhadas nas redes sociais chegaram a motivar a circulação de informação relacionada com dezenas de mortos, dada a violência gerada dos confrontos entre aficionados do Querétaro e do Atlas de Guadalajara, mas as autoridades mexicanas, até final do dia de domingo, não haviam confirmado qualquer óbito.

O relato de um adepto de apenas 16 anos dos acontecimentos - que diz ter vivido "momentos de pânico" -, feito no domingo aos meios de comunicação mexicanos, está a fazer eco nas redes sociais.

"O jogo estava a decorrer normalmente, não havia razão para lutar. Estávamos todos com intenções normais de pessoas que vão ver um jogo. De repente, começámos a ver adeptos a correr na nossa direção vindos dos dois lados, e encurralaram os do Atlas", começou por contar, falando depois da intervenção da polícia.

"Em vez de a polícia ajudar, começou a abrir as grades todas. Não pioraram a situação, mas a nós fizeram-nos uma revista muito profunda. Não podiam entrar moedas, chaves, carteiras... Já eles até tinham pistolas, pedras, facas. Não sei como estas coisas entram. Há vídeos onde dá para ver a polícia a abrir as grades, e quando saímos do estádio, estavam do lado de fora a bater em adeptos", revelou, antes de confirmar ter visto vários corpos, ainda que não haja confirmação oficial de mortes na sequência de toda a situação.



"As pessoas que vieram na minha carrinha estão todas bem. Feridas, mas bem. Mas sei de pelo menos uma que veio noutra e que acabou por morrer. Vi corpos a serem perfurados com picadores de gelo. Tiraram-lhes toda a roupa. É algo que me vai marcar. Tocou-me muito ver pessoas a serem agredidas e assassinadas à minha frente", concluiu.

A Liga mexicana havia anunciado a suspensão dos três jogos marcados para domingo. Os confrontos nas bancadas começaram aos 63 minutos de uma partida entre o Querétaro e o Atlas de Guadalajara, no centro do país, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0. Os seguranças permitiram que o público se refugiasse no relvado, levando a que os jogadores voltassem aos balneários e obrigando à interrupção da partida, mas os confrontos continuaram no relvado.

O clube Atlas exigiu, em comunicado, uma investigação para determinar os responsáveis pela pelos confrontos. O clube de Querétaro também condenou os atos de violência.

O México, recorde-se, vai organizar o Mundial de Futebol de 2026, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.