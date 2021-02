Hans-Dieter Flick ficou "impressionado" com Tigres e deixa alerta ao Bayern

O treinador do Bayern, Hans-Dieter Flick, disse esta quarta-feira ter ficado "impressionado" com a forma de jogar do Tigres, adversário que "vai exigir o máximo" dos bávaros, na final do Mundial de clubes.

"Vi a meia-final [com o Palmeiras] e fiquei impressionado pela forma como jogaram. Jogam de forma muito intensa e têm muita qualidade ofensiva pelas laterais. Vão exigir o máximo de nós. Vai ser um jogo difícil", afirmou na antevisão da partida, agendada para quinta-feira, em Al Rayyan, no Catar.

Os bávaros vão disputar a final do Mundial pela segunda vez, diante de um estreante Tigres, que nas meias-finais venceu por 1-0 os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, graças a uma grande penalidade convertida pelo experiente avançado francês André-Pierre Gignac.

"Temos de estar atentos. O Tigres sabe construir e desenvolver bem o seu jogo, tem velocidades nas faixas e, no ataque, dispõe de jogadores que marcam golos. Temos de estar totalmente concentrados desde o início do jogo e aproveitar as ocasiões que construirmos", afirmou Flick.

Apenas três dias depois da meia-final com os egípcios do Al-Ahly (2-0), o Bayern vai entrar novamente em campo, para a decisão da prova, situação que poderá levar Hansi Flick a proceder a algumas mudanças no onze, de forma a apresentar "jogadores fisicamente frescos".

Mesmo sem poder contar com o defesa Jerôme Boateng, que teve de regressar a Munique devido a problemas pessoais, o treinador manifestou "enorme confiança na equipa", considerando que os jogadores estão "num bom nível e totalmente preparados".

O Bayern venceu a edição de 2013, então diante dos marroquinos do Raja Casablanca (2-0), além de contar no currículo com duas conquistas da Taça Intercontinental, prova que antecedeu o Mundial, em 1977 e 2002.

A final do Campeonato do Mundo de clubes está marcada para quinta-feira, a partir das 18:00 (hora de Portugal continental), no Estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar.

Antes, a partir das 15:00, o Al-Ahly vai discutir com o Palmeiras o jogo do terceiro e quarto lugares.