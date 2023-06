Veterano do Real Madrid poderá estar a caminho de Itália

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a Juventus está atenta à situação de Lucas Vázquez, que tem apenas mais um ano de contrato no Santiago Bernabéu.

Depois das saídas de Marco Asensio, Mariano Díaz, Eden Hazard e Karim Benzema, o Real Madrid poderá estar em vias de assistir a mais uma despedida no clube.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a Juventus está atenta à situação do veterano Lucas Vázquez, que tem apenas mais um ano de contrato no Santiago Bernabéu e já estará em conversações junto de representantes da Vecchia Signora.

O lateral direito espanhol, de 31 anos, perdeu protagonismo durante esta época e poderá estar assim de saída do gigante merengue, com a referida fonte a mencionar que a Juve estará disposta a fechar negócio por um valor em redor dos sete milhões de euros.

Na presente temporada, Vásquez registou quatro golos e duas assistências em 30 jogos disputados pelo Real Madrid.