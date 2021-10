Central do Benfica e internacional belga comentou o golo validado a Kylian Mbappé na final da Liga das Nações.

O golo que deu a Liga das Nações à seleção francesa, marcado por Kylian Mbappé, continua a estar envolto em muita polémica. Esta segunda-feira, Jan Vertonghen, central do Benfica e internacional belga, comentou a decisão do VAR.

"Pior regra do futebol. Resolvam isso, por favor...", escreveu o defesa juntamente com uma análise ao lance do golo, pedindo assim uma alteração à lei do fora de jogo.

De recordar que, apesar de o internacional francês ter partido de posição irregular, o golo foi validado, uma vez que Éric García tocou na bola depois do passe de Theo Hernández.