Vertonghen entre os convocados da Bélgica para a Liga das Nações

Jan Vertonghen foi convocado para o jogo particular com a Costa do Marfim e os jogos com Inglaterra e Islândia.

Jan Vertonghen foi esta quarta-feira convocado pelo selecionador belga Roberto Martinez para o jogo particular com a Costa do Marfim, e os jogos com Inglaterra e Islândia, da Liga das Nações.

O central benfiquista, de 33 anos, reforço do Benfica para esta época, depois de oito temporadas no Tottenham, clube com o qual terminou contrato, é um dos 33 eleitos para os três jogos dos diabos vermelhos.

O primeiro, particular, será em casa, em 8 de outubro, enquanto os jogos da Liga das Nações serão em 11 de outubro em Londres, com a Inglaterra, e em 14 de outubro, em Reiquiavique, com a Islândia.

Após dois jogos, a Bélgica lidera o grupo 2 da Liga dos Nações, com seis pontos, seguida pela Inglaterra, com quatro, Dinamarca, com um, e Islândia, com zero pontos.