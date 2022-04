Verstappen sobre Hamilton e Chelsea: "Sou adepto do PSV e nunca compraria o Ajax"

Piloto da Formula 1 pronunciou-se sobre o interesse de Lewis Hamilton em participar na compra do Chelsea

Após a notícia de Lewis Hamilton estar interessado em participar na compra do Chelsea ter saído a público, Max Verstappen, principal adversário do inglês na época passada, foi questionado sobre o assunto, reagindo com humor.

"Sou adepto do PSV e nunca compraria o Ajax. E se comprasse um clube de futebol, gostava de ser o único dono e de ser eu a tomar as decisões, não apenas ter uma percentagem menor das ações", afirmou o atual campeão do Mundo de Fórmula 1 à agência PA.

"E eu achava que ele era adepto do Arsenal... se és adepto do Arsenal e vais comprar o Chelsea, isso é bastante interessante. Mas toda a gente faz o que quiser com o seu dinheiro, por isso vamos ver o que sai daqui", completou Max Verstappen.