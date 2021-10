Verratti aborda o futuro e o clube onde pensa terminar a carreira

Marco Verratti, jogador do PSG

O médio garantiu que ficará muitos anos em Paris mas, de seguida, acrescentou onde gostaria de terminar a carreira.

Marco Verratti, jogador do PSG, em entrevista à "France Info", revelou qual pretende que seja o seu próximo clube, que é como quem diz... onde pretende terminar a carreira.

"Ainda tenho tempo, mas o que sei é que ficarei sempre aqui, em Paris", começou por dizer o internacional italiano, revelando então qual será - na sua ideia - o seu próximo e, neste caso, último clube. "Regressarei ao Pescara", afirmou.

"Após anos nesta grande cidade, Paris, voltarei a casa, com os meus amigos e a minha família. Depois há o mar, as montanhas...", continuou, antes de concluir:

"No futebol, tive a oportunidade de jogar com e contra grandes campeões, em jogos importantes, e era exatamente isso que eu queria fazer. Apaixonei-me pelo PSG e é por isso que tento sempre dar melhor de mim. Vim para cá quando era criança, vinha de uma cidade pequena e aqui encontrei-me. Os meus filhos nasceram em Paris. Quando tens pouco mais de 18 anos, esses são os teus melhores anos e eu vivi-os aqui. Foi tudo incrível. Tornei-me um homem e encontrei o amor. Portanto, tudo isso vai deixar-me com memórias incríveis."