Verratti condena insultos após derrota de Itália: "Deixem os mais novos em paz"

Internacional italiano recorreu às redes sociais para fazer um apelo e vários agradecimentos.

Itália falhou o apuramento para o Mundial'2022 depois de perder com a Macedónia do Norte, 1-0, na meia-final do play off de acesso à competição.

A derrota foi uma enorme surpresa para grande parte do mundo do futebol e, nas redes sociais, os internacionais italianos não escaparam a uma enorme onda de críticas e insultos. Na sexta-feira, Marco Verratti recorreu às redes sociais para fazer alguns agradecimentos e pedir que não insultem os jogadores mais novos da "squadra azzurra".

"Quando se ganha é fácil agradecer a todos. Quero fazê-lo hoje, depois de uma eliminação que nos privará da competição, a mais bonita e emocionante para nós jogadores, mas acima de tudo para todos os adeptos italianos. Queria agradecer a todos, funcionários, jogadores e todas as pessoas que trabalham com paixão e entusiasmo na seleção. Infelizmente, a vida e o futebol nem sempre andam de mãos dadas com as expectativas, os objetivos ou os sonhos que cada um de nós tem", começou por escrever o jogador do PSG num longo texto.

"A deceção agora é grande, mas já mostrámos que com trabalho, paixão e coração tudo é possível. Na vida ou no futebol, seja depois de uma grande vitória como a do último verão ou depois de uma grande derrota, deve-se sempre continuar a lutar. O futebol é a nossa paixão e tenho a certeza que vamos continuar a dar tudo de nós para termos mais satisfação todos juntos", continuou antes de concluir com um apelo:

"Última coisa: não acho que a melhor forma seja insultar toda a gente, porque cada um de nós deu o seu melhor (infelizmente não foi suficiente). Acima de tudo, deixem os mais novos em paz. Se querem realmente insultar, insultem os mais velhos, porque às vezes esquecem-se que somos pessoas como todos vocês, pessoas muito normais e que encontramos as maiores emoções nas pequenas coisas."

