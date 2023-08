Verratti acertou termos com o Al Hilal e não foi utilizado em particular do PSG

Médio italiano já aceitou a mudança para o Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, mas falta que os sauditas cheguem a um entendimento com o campeão francês.

O PSG, com Vitinha em destaque ao marcar um golo, perdeu na manhã desta terça-feira por 1-2 frente ao Inter, num jogo particular de pré-época em que Marco Verratti não foi utilizado.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, médio italiano, de 30 anos, já acertou termos pessoais com os sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, faltando apenas que o mesmo suceda junto do campeão francês, que exige uma verba superior a 30 milhões de euros.

Contratado ao Pescara no verão de 2012, Verratti soma 11 temporadas consecutivas ao serviço do PSG. Na época passada, apontou uma assistência em 38 jogos.