Verona vence e confirma mau momento da Atalanta

Redação com Lusa

A Atalanta segue em oitavo lugar do campeonato, com 51 pontos

No jogo que encerrou a 33ª jornada da Serie A, o Verona foi a Bérgamo vencer a Atalanta por 2-1, confirmando-se o mau momento da equipa de Gian Piero Gasperini, que nos últimos seis jogos para a Serie A perdeu quatro, empatou um e venceu outro.

O Verona chegou a estar a vencer por 2-0, graças a um golo do central Federico Ceccherini, aos 45+2 minutos, e a um autogolo do médio holandês da Atalanta, Teun Koopmeiners, aos 55, e só perto do final, aos 82, é que a equipa da casa reduziu, pelo central Giorgio Scalvini.

A Atalanta segue em oitavo lugar do campeonato, com 51 pontos (menos um jogo) e o Verona subiu ao nono lugar, com 48.