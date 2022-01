Vermaelen despede-se e passa a adjunto da seleção da Bélgica

Central somou 85 internacionalizações pelos "diabos vermelhos"

O defesa central belga Thomas Vermaelen terminou a carreira de futebolista e vai tornar-se treinador adjunto da seleção belga, anunciou a Federação Belga de Futebol.

Durante 15 anos ao serviço da seleção belga, Vermaelen, de 36 anos, jogou 85 encontros, o último dos quais na derrota frente à Itália, nos quartos de final do Euro2020, que se disputou em 2021, devido à pandemia de covid-19.

Vermaelen começou a sua carreira sénior nos neerlandeses do Ajax e passou depois pelos ingleses do Arsenal, pelos espanhóis do FC Barcelona e pelos italianos da Roma, terminando a carreira nos japoneses do Vissel Kobe.

"A experiência que ganhou durante a sua excecional carreira nos clubes e nos 'diabos vermelhos' vai ser uma grande mais valia para a nossa equipa técnica. O seu papel e as prestações na seleção nacional durante o Europeu vão facilitar a sua entrada no grupo no estágio de março", referiu o selecionador Roberto Martínez.

Vermaelen disse estar "muito entusiasmado com este desafio", garantindo estar "muito honrado, feliz e acima de tudo agradecido" por ajudar a preparar o Mundial do Qatar como um dos adjuntos de Roberto Martínez.

Na equipa técnica da Bélgica, o ex-defesa vai substituir Shaun Maloney, que, no final de 2021, passou a ser treinador dos escoceses do Hibernian.