Veríssimo ficou no Santos e presidente atira: "Forma de pagamento era uma vergonha"

Orlando Rollo comentou o interesse de FC Porto e Benfica no central brasileiro.

Lucas Veríssimo, defesa-central que esteve nas cogitações de FC Porto e Benfica até ao último dia de mercado, acabou por ficar no Santos e, em declarações ao jornal Lance, o presidente do "Peixe" comentou a permanência do jogador em Vila Belmiro.

"Foi estratégia da gestão. Conversámos com o Lucas, conversei com os agentes do Lucas e eles entenderam a situação", começou por referir Orlando Rollo, que não esteve com rodeios ao ser questionado sobre o interesse dos clubes portugueses:

"O valor do Lucas é muito superior às propostas. Até vieram propostas boas, mas a forma de pagamento era uma vergonha", atirou o dirigente, que fala em cautela. "Vou ser cauteloso. Não quero taxar nosso jogador. Mas vale mais do que ofereceram", vincou.