Veneza, com Nani no banco, foi vencer a casa do Torino

Veneza vence em casa do Torino e sai da zona de despromoção

O Veneza foi a Turim vencer o Torino por 2-1, na 25ª jornada da Serie A, na qual se registou um empate a um golo no Nápoles-Inter, jogo entre dois candidatos ao título.

O Torino foi a primeira equipa a marcar, logo aos cinco minutos, pelo avançado croata Josip Brekalo, mas o Veneza deu a volta ao resultado, com golos do lateral esquerdo do Suriname Ridgeciano Haps, aos 38, e do médio esloveno Domen Crnigoj, aos 46.

A equipa do Veneza - Nani não saiu do banco -, que viu o avançado nigeriano David Okerere ser expulso aos 90+9 minutos, subiu ao 17º lugar, com 21 pontos, o que lhe permitiu sair da zona de despromoção, em troca com o Cagliari, enquanto o Torino, que viu um golo anulado aos 90, por Andrea Belotti, que estava em posição de fora de jogo, segue em 10º, com 32.