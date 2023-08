Vendeu bilhete de jogo de Messi para pagar operação

Fotografia: Getty Images via AFP

Jogadora amadora vendeu bilhete para o New York Red Bulls-Inter Miami de 26 de agosto

Uma jogadora amadora dos Estados Unidos conseguiu completar o pagamento de uma operação ao joelho esquerdo (rotura do ligamento cruzado anterior), depois de angariar dinheiro com a venda do bilhete que tinha para ver um jogo de Messi.

Aproveitando o efeito Messi, Amanda, que tem lugar anual no campo dos New York Red Bulls, decidiu vender a sua entrada para o jogo contra o Inter Miami, de 26 de agosto, para a MLS.

Com isso, angariou os 500 dólares que o seguro não cobria do valor total da operação.

"Muito obrigado a Lionel Messi por pagar a minha cirurgia de LCA. Vou ser operada no dia 18 de agosto, devo ter de usar muletas, pelo que provavelmente não podia ir ao jogo de qualquer forma", escreveu na sua conta de Twitter.