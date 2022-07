Vender um para comprar quatro: o plano da Juventus para o pós-De Ligt

Central neerlandês está de saída e vai deixar nos cofres um valor importante que a vecchia signora quer aproveitar. Posições a reforçar estão bem identificadas

Em Turim desde 2019, depois de uma grande época com o Ajax, Matthijs de Ligt deve deixar de ser jogador da Juventus nas próximas semanas. O central quer sair e o clube não vai correr riscos, preparando-se para fazer o negócio na casa dos 100 milhões para depois comprar.

De acordo com o Corriere dello Sport, são quatro os objetivos da vecchia signora, que já tem posições bem identificadas. O clube quer contratar dois defesas, um médio e um avançado depois de vender De Ligt.

Gabriel Magalhães, Leandro Paredes, Zaniolo ou o próprio Morata, que esteve em Turim nas últimas épocas, são alguns dos nomes mais abordados pela imprensa. Di María, que também está a caminho, é um negócio praticamente feito e não entra nesta equação.

Com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, De Ligt tem no Bayern de Munique e no Chelsea dois dos principais interessados, depois de três temporadas e 117 jogos com a camisola da Juventus.